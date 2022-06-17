Россия в течение двух ближайших лет вложит в экономику ДНР больше двух триллионов рублей, заявил премьер-министр республики Виталий Хоценко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как пишет «Интерфакс», значительную часть этих средств планируется направить на строительство.
У нас благодаря РФ достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100–150 млрд рублей. Сейчас все регионы, по сути, еще дополнительно работают на территории нашей республики и вкладывают большие деньги в стройку, там, по сути, триллионы. План на два года — больше 2 трлн рублей, — сказал Хоценко.
Ранее стало известно, что отдельные российские регионы собираются взять «шефство» над ДНР и ЛНР, они будут оказывать посильную помощь в восстановлении обеих республик. Так, Подмосковье поможет восстанавливать Тельмановский и Новоазовский районы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Тульская область взяла на себя обязательства по восстановлению одного из районов Мариуполя.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что на территории Донбасса на текущий момент работают примерно тысяча строителей из России, привлечены сотни единиц техники. В ближайшее время Москва собирается еще больше расширить количество рабочих рук, чтобы помочь как можно быстрее восстановить разрушенные районы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает всё для поддержки детей Донбасса, оставшихся без родителей. По его словам, это будет означать и помощь с поиском семей для сирот.