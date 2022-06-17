Ирэна Колесова

В ДНР рассказали, сколько Россия вложит в экономику республики Власти ДНР: Россия вложит в экономику республики 2 трлн рублей за два года

17 июня 2022 в 13:37

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Женщина с велосипедом проходит мимо кучи строительного мусора у разрушенного в результате боевых действий дома