Власти Британии хотят запретить продажу автомобилей на бензине с 2030 года

https://static.news.ru/photo/5729884e-fbed-11ea-a20a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Mayhew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Великобритании планирует на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го как предусмотрено в данное время планами перехода к чистой энергетике.

Подобная мера призвана ускорить распространение электромобилей на дорогах Соединённого Королевства. Предполагалось, что новая «дорожная карта» по отказу от двигателей внутреннего сгорания в машинах будет объявлена в конце сентября, передаёт The Guardian.

Однако, по данным источников издания, это произойдёт позже — в конце 2020 года, так как сейчас правительство занято борьбой с растущим числом зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.

Первой страной, где полностью запретят продавать новые автомобили с классическими силовыми установками, в 2025 году станет Норвегия. В Ирландии, Германии и Нидерландах запрет введут в 2030 году. Во Франции экологически чистые автомобили станут безальтернативными к 2040 году.

В 2018 году в центре Лондона уже запретили въезд машин на бензине и дизтопливе. Ограничения вступили в силу с 3 сентября. Новые меры затронули девять улиц. Разрешение получили только авто с гибридными или электродвигателями. Штраф за нарушение составляет 130 фунтов стерлингов, писал NEWS.ru.