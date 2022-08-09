Власти Болгарии допустили возобновление поставок газа из России Министр энергетики Болгарии Христов: рассматриваем вариант поставок газа от «Газпрома»

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

София, Болгария

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что в кабмине рассматривают возможность возобновить поставки газа от «Газпрома». На такой шаг власти страны пойдут, если не смогут обеспечить теплую зиму соотечественникам через альтернативных поставщиков голубого топлива, отметил он в эфире телеканала bTV.

Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от «Газпрома». В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой, — подчеркнул Христов.

Болгарская компания «Булгаргаз» с 27 апреля лишилась поставок газа из России из-за отказа оплачивать их в рублях.