ВКС России уничтожили более 70 солдат противника под Соледаром Военкор Пегов: ВКС России уничтожили высокоточными ракетами 72 неонациста под Соледаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили 72 неонациста под Соледаром, пишет военкор Семен Пегов со ссылкой на источник на передовой. Сообщается, что предварительно места базирования нацформирований были обнаружены разведкой, затем по целям был произведен удар высокоточными ракетами.

Наша авиация начала работать с самого утра, разведка второго Луганского корпуса передала ВКС РФ выявленные цели, по которым были нанесены результативные удары. Подтверждается информация о ликвидации более чем 70 украинских неонацистов, — сообщил военкор в Telegram-канале WarGonzo.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что на территории судостроительного завода в Николаеве уничтожены свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники группы «Каховка». Кроме того, в ведомстве рассказали о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, переброшенной из Киева в Харьковскую область.

В конце мая бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал NEWS.ru, что Соледар может стать существенной проблемой для ВС России. По его словам, в Соледаре существует целый подземный город со складами вооружений, и штурм его по этой причине может затянуться.