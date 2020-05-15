Вирусолог объяснила, почему Словения первой в Европе смогла победить COVID

https://static.news.ru/photo/dae6448e-96b1-11ea-9924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Milos Vujinovic /Global Look Press

Словения первая смогла справиться с эпидемией коронавируса из-за того, что у неё были низкие показатели смертности и заражённости. Такого мнения придерживается врач-вирусолог Анастасия Чигинцева.

Она напомнила, что страна перешла к карантинным мерам практически сразу после выявления первого человека, заболевшего коронавирусом. В начале марта он приехал из Италии.

Вот и считайте: они ввели карантинные меры уже 8-9 марта. На карантине они просидели полтора месяца, а уже в апреле власти, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку в стране, начали вводить послабления, — отметила вирусолог в беседе с журналистами «Вечерней Москвы».

По данным на 15 мая, в стране коронавирусом заболели 1464 человека. Уровень летальности составляет 7,04%. Во время пика заболеваемости в стране погибали максимум шесть человек за сутки. Чигинцева подчеркнула, что это рекордно низкий показатель.

Если бы и другие страны при выявлении первых случаев заболевших в оперативном порядке перешли на самоизоляцию, то удалось бы избежать таких потерь, — считает вирусолог.

Она подчеркнула, что в Словении путь от пика до плато прошёл очень быстро.

NEWS.ru писал, что более четырёх тысяч человек вышли на акцию протеста в Словении 8 мая. Они требовали отменить карантинные ограничения, а также отправить правительство в отставку. Митинг стал продолжением акции «С балконов — на велосипеды». Большинство демонстрантов были в масках. Они нарушили запреты на социальное дистанцирование и проведение массовых мероприятий.