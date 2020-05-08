Массовый митинг против правительства и карантина прошёл в Словении

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Более четырёх тысяч человек вышли 8 мая на несанкционированную акцию протеста в столице Словении. Демонстранты потребовали отставки правительства Янеза Янши и отмены ограничений, введённых из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции.

По информации ТАСС, митинг стал продолжением актикарантинной акции «С балконов — на велосипеды», которую на минувшей неделе провело объединение «Анархистская инициатива Любляны». Протестующие потребовали отменить ограничения гражданских свобод и провести досрочные парламентские выборы, чтобы сформировать новое правительство.

В издании отметили, что большинство демонстрантов пришли в масках, но все нарушали установленные в Словении правила социального дистанцирования и, главное, запрет на массовые собрания.

Несмотря на это, сотрудники полиции никого не задерживают, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, 7 мая в Словении выявили лишь одного заражённого коронавирусом. Общая численность заболевших COVID-19 в стране не превысила 1,5 тысячи человек.