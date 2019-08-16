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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело в отношении сотрудников Госслужбы по ЧС в связи с крупным пожаром в гостинице «Токио Стар» в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном деле по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области, что привело...