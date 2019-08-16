Фото: Robin Pope/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

30 молодых людей подрались в пригороде Лондона. Инцидент попал на видео.

Кадры опубликовало издание Daily Mail. Потасовка произошла недалеко от дорогого ресторана.

По словам очевидцев, мужчины всей толпой вышли из метро и начали драку.

Насилие было действительно ужасным. Я не видел никакого оружия, но они били людей кулаками и набрасывались на них большими группами, сбивая с ног и топча их, когда они лежали на земле, — отметил один из свидетелей ЧП.

Ранее News.ru писал, что два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы. Инцидент произошёл рядом с Москворецким рынком 6 августа.

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