30 молодых людей подрались в пригороде Лондона. Инцидент попал на видео.
Кадры опубликовало издание
По словам очевидцев, мужчины всей толпой вышли из метро и начали драку.
Насилие было действительно ужасным. Я не видел никакого оружия, но они били людей кулаками и набрасывались на них большими группами, сбивая с ног и топча их, когда они лежали на земле, — отметил один из свидетелей ЧП.
Ранее News.ru писал, что два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы. Инцидент произошёл рядом с Москворецким рынком 6 августа.