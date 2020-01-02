https://static.news.ru/photo/85bfbbd6-2d78-11ea-ac45-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замглавы правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в ряде сфер экономики и политики страны продолжают доминировать тупость или коррупция.

В качестве примера он привёл ситуацию с экспортом необработанной древесины. Чиновник отметил, что некоторое время назад был введён мораторий на вывоз из страны древесины до выработки эффективно политики в данной отрасли, но его действие затянулось.

Я выступаю за мораторий на «тупняк», а не на кругляк, — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Кулеба добавил, что он является противником любых мораториев на экспортные операции с ЕС. По его словам, подобные ограничения приводят лишь к росту теневой экономики.

Ранее NEWS.ru писал, что украинцы активно выступают за сохранение моратория на продажу земель сельхозназначения. В середине декабря у здания Верховной рады прошли митинги противников реформы. Протестующих разогнала полиция.