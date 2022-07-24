ВГА Запорожья: российские ПВО отразили удар по Мелитополю Член главсовета ВГА Запорожья Рогов: ПВО России отразили удар ВСУ по Мелитополю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар ВСУ по Мелитополю. Город был атакован минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Укронацистам не дает покоя мирный сон мелитопольцев, они направляют на спящий город ракеты и ударные беспилотники. Жизни мелитопольцев надежно защищает ПВО России. Воздушная цель была уничтожена, — написал он.

Ранее Рогов предложил разместить в Запорожской области российские военные базы на постоянной основе. Он считает, что это послужит гарантией безопасности региона от внешней агрессии. По словам Рогова, более предметно разговор на эту тему можно будет вести после референдума о присоединении области к РФ.

В настоящее время российские войска контролируют около 70% территории Запорожской области. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье. Его функцию в пророссийской части региона выполняет Мелитополь.