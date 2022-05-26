ВГА Запорожья: Азовское море навсегда потеряно для Украины

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Украина навсегда утратила выход в Азовское море, заявил РИА Новости член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, порты в Запорожье и Херсонской области больше не будут принадлежать Украине, поскольку регионы не вернутся под контроль Киева.

Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской областях никогда больше не будут украинскими, — сказал он.

Рогов утверждает, что после вхождения этих областей в состав России Азовское море вновь станет исключительно ее внутренним морем.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов заявил об изменении статуса Азовского моря. Он уверен, что это произошло благодаря переходу Мариуполя под контроль ВС РФ, что обеспечило выход ДНР к Азовскому морю, которое стало морем совместного пользования РФ и ДНР.