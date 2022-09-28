Flightradar зафиксировал вертолет ВВС США в 250 км от ЧП на «СП»

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Вертолёт Sikorsky SH-60 Seahawk

Вертолет армии США был замечен недалеко от района пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» накануне аварии, согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar24. Ранее об этом сообщал военный эксперт и сооснователь «Ватфор» Олег Макаров.

По данным сервиса, американская боевая машина Sikorsky MH-60R Strike Hawk в течение девяти часов с 19:30 мск 25 сентября до 04:30 мск 26 сентября находилась над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, где произошли утечки газа в трубопроводах.

Ранее военный эксперт и сооснователь «Ватфор» Олег Макаров заявил, что вертолеты ВВС США вылетали в районы, где произошли аварии на газопроводах «СП» и «СП — 2». Специалист обратил внимание на маневры, которые совершал американский вертолет с позывным FFAB123. По словам Макарова, предположительно этот борт принадлежит крылу третьего десантного корабля-десанта ВМС США USS Kearsarge.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».