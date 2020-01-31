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Британские депутаты вышли из Европарламента под звуки волынки в последний день членства их страны в Европейском союзе (ЕС) — 31 января.

Заседавшие в Европарламенте сторонники Brexit покинули его в последний раз, играя на волынке и держа [британский флаг] «Юнион Джек», — сообщает Euronews. Великобритания официально выйдет из ЕС в полночь по...