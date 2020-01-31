Жительница шведского города Йенчепинг, вернувшаяся из охваченного эпидемией коронавируса Китая, оказалась первой заболевшей в стране.
Спустя несколько дней после прилёта [из Ухани] у женщины начался кашель, и она решила обратиться к врачу. Сейчас пациентка находится в изолированной палате в клинике инфекционных заболеваний. Её состояние не расценивают как тяжёлое, — сообщает «Интерфакс».
В Агентстве общественного здравоохранения Швеции отметили, что случай единичный и не означает распространения инфекции в стране.
Как писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба. Число заражённых достигло 10 тысяч человек, более 200 погибли.
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