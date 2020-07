Вернувшаяся из карантина француженка застала дома «картошку-мутанта»

Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Девушка купила овощи в марте до начала пандемии коронавируса. После введения карантина она уехала из своего дома в городе Кан, оставив картофель на кухне.

Вернувшись в квартиру после долгого отсутствия, она обнаружила ужаснувшую её картину — картошка пустила побеги, похожие на щупальца.

По словам Поре, «необычное зрелище» очень напугало её, однако, успокоившись, она поняла, что это всего лишь побеги. На уборку клубней у девушки ушло несколько часов.