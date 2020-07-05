Вернувшаяся из карантина француженка застала дома «картошку-мутанта»

https://static.news.ru/photo/2c550954-be80-11ea-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Жительница Франции Донна Поре, которая вернулась домой после трёхмесячного карантина, застала в квартире пугающую «картошку-мутанта».

Девушка купила овощи в марте до начала пандемии коронавируса. После введения карантина она уехала из своего дома в городе Кан, оставив картофель на кухне.

Вернувшись в квартиру после долгого отсутствия, она обнаружила ужаснувшую её картину — картошка пустила побеги, похожие на щупальца.

Когда я открыла входную дверь, я заметила странное очертание в задней части кухни. Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка, — рассказала француженка.

По словам Поре, «необычное зрелище» очень напугало её, однако, успокоившись, она поняла, что это всего лишь побеги. На уборку клубней у девушки ушло несколько часов.

Terrified woman returns home to find mutant potatoes have invaded her kitchen https://t.co/k2KZl6JfKW pic.twitter.com/ZnuUJqwNKh — Fabulous (@Fabulousmag) July 4, 2020

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