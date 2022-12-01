Верховная рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

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Депутаты Верховной рады поддержали постановление о призыве к реформированию ООН и «нелегитимности» участия России в организации, написал в Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк. Он добавил, что перед принятием данного решения состоялось обсуждение документа с другими парламентариями.

Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней, — уточнил Железняк.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал выступление российского коллеги Василия Небензи, назвав необходимость слушать его «одной из самых ужасных обязанностей». Он также опубликовал фото с выставленным средним пальцем.

В свою очередь председатель комиссии по международному праву Российской ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе, комментируя возможность исключения России из Совбеза ООН, заявил, что механизм организации не позволит это осуществить. Ранее в Исследовательской службе Конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединенных Наций на спецоперацию на Украине.