Стало известно, почему Россию не могут исключить из ООН

Стало известно, почему Россию не могут исключить из ООНЗаслуженный юрист Абашидзе объяснил, почему Россию не могут исключить из ООН
Председатель комиссии по международному праву Российской ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе, комментируя возможность исключения России из Совбеза ООН, заявил, что механизм организации не позволит это осуществить. Заслуженный юрист России в разговоре с NEWS.ru объяснил механизм работы Организация Объединённых Наций. Ранее в Исследовательской службе Конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государства могут оспорить членство РФ в ООН.
Такого варианта не может быть, потому что в своё время Сталин и Рузвельт заложили такой механизм, что невозможно без права вето. Любое решение принимается единогласием. Сталин при этом говорил Рузвельту, что при жизни, пока мы есть, у нас есть гарантия, что мы будем дружить, а когда нас не будет, найдутся люди, которые захотят нас убрать оттуда. Вот и настало это время — но они ничего не могут, — подчеркнул эксперт.
По его словам, участники должны всегда приходить к определённому консенсусу, он заложен в механизм работы организации.
Почему заложили такой механизм? Потому что есть как раз механизм, который принуждает стороны сесть за стол переговоров, и ООН выступает как центр согласования воли. И остаётся этот механизм, чтобы переговариваться в ООН как бы трудно это ни было, — подытожил профессор.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из ООН продолжает относиться к разряду маргинальных, несмотря на рост антироссийской пропаганды в западных СМИ. По её словам, Вашингтон и его «подмятые» единомышленники не составляют даже большинства членов Генеральной Ассамблеи, необходимого для подобного оспаривания.