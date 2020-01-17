https://static.news.ru/photo/f9330ec8-393b-11ea-8fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Верховной рады ушли на зимние каникулы. Следующее заседание состоится 4 февраля, новая сессия продлится до середины июля.

Одним из ключевых документов, который будут рассматривать нардепы, будет законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения, передаёт радио Sputnik. Мораторий действует на Украине с 2001 года, однако в последнее время Международный валютный фонд всё настойчивее призывает активизировать проведение земельной реформы.

В первом чтении отмена запрета на продажу таких наделов всех видов собственности была одобрена в ноябре. В случае окончательного принятия проекта закона мораторий будет снят с 1 октября.

Президент Владимир Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земель иностранцам будет вынесен на общенациональный референдум. Этого, как писал NEWS.ru, требовала оппозиция.