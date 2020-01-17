Депутаты Верховной рады ушли на зимние каникулы. Следующее заседание состоится 4 февраля, новая сессия продлится до середины июля.
Одним из ключевых документов, который будут рассматривать нардепы, будет законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения,
В первом чтении отмена запрета на продажу таких наделов всех видов собственности была одобрена в ноябре. В случае окончательного принятия проекта закона мораторий будет снят с 1 октября.
Президент Владимир Зеленский заверил украинцев, что вопрос о продаже земель иностранцам будет вынесен на общенациональный референдум. Этого, как писал NEWS.ru, требовала оппозиция.
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