Верховная Рада поддержала закон о добровольном воинском учете женщин

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Верховная Рада Украины поддержала законопроект о добровольном воинском учете женщин. Как сообщил в своих соцсетях народный депутат Ярослав Железняк, 267 депутатов одобрили документ в первом чтении.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных, — написал Железняк.

Известно, что на воинский учет могут стать украинки, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности. В перечне их 14. В нем названы профессии, связанные с химией, биологией, программным обеспечением и информационными технологиями, телекоммуникациями, а также метрологией и науками о Земле, включая географию, физику и астрономию. В списке есть и экономические направления, такие как налогообложение, банковское дело и страхование.

В начале сентября замминистра силового ведомства республики Анна Маляр заявила, что Министерство обороны Украины приняло решение перенести на 1 октября 2023 года сроки постановки женщин на воинский учет.

Ранее стало известно, что в Швейцарии могут начать призывать женщин в армию. Таким образом, планируют решить кадровую нехватку.