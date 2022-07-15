«Венгры борются за свою независимость»: эксперт о претензиях Орбана к ЕС

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press

Виктор Орбан

Экономист и политолог Петр Коловангин объяснил в разговоре с NEWS.ru позицию Венгрии в энергетическом вопросе и позицию в отношении к ЕС. По его словам, глава государства Виктор Орбан является последовательным националистом, который защищает интересы своего народа и заинтересован в бесперебойной работе промышленности и сельского хозяйства. Единство же европейских интересов интересует и его и Венгрию ровно до тех пор, пока ради них не нужно жертвовать уровнем жизни в стране.

Венгрия вообще принципиально свободолюбивый народ. Плевать они хотели на то, [что будет], если в Германии встанет промышленность из-за нехватки газа, тем более плевать, если кто-то из-за своей необдуманной политики, например, в Италии будет зимой мерзнуть по той же причине, — добавил Коловангин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рестрикции против России имеют диаметрально обратный эффект вопреки ожиданиям коллективного Запада. По его словам, европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается. Он также посоветовал европейцам «держаться за свою работу», поскольку в ближайшее время ЕС ждет экономический спад из-за ситуации на Украине и антироссийской политики.