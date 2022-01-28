Венгрия объяснила отказ размещать у себя дополнительные силы НАТО

Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооружённых сил, поэтому у неё нет необходимости размещать у себя дополнительные иностранные подразделения. Такое заявление в эфире радиостанции InfoRadio сделал венгерский министр обороны Тибор Бенке, комментируя сообщения о переговорах между США и восточноевропейскими членами НАТО об усилении военного присутствия в регионе.

Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения. Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО, — сказал он.

Министр также добавил, что Венгрия долгое время поддерживала стремление Украины стать членом НАТО. Однако после того как Киев выступил против венгров, проживающих в Закарпатье, венгерские власти стали придерживаться мнения, что пока она не соответствует ожиданиям Альянса и не готова к членству в НАТО.

27 января стало известно, что в НАТО обсуждают возможность направить дополнительные войска в количестве тысячи человек в Словакию, Болгарию, Венгрию и Румынию в качестве реакции на обострение ситуации на границе Украины и России.

Как заявил президент США Джо Байден, Вашингтон вскоре перебросит ограниченный военный контингент в Восточную Европу и страны НАТО. Точные сроки не называются, известно лишь, что «в ближайшее время».