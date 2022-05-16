Венгрия обвинила Брюссель в злоупотреблении властью Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что Брюссель злоупотребляет своей властью

Виктор Орбан / Фото Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брюссель злоупотребляет своей властью, сокращает полномочия стран — членов Евросоюза и пытается навязать Будапешту чуждую идеологию и культуру, но Венгрия не поддаётся, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире телеканала M1. Он напомнил, что Венгрия является страной — членом ЕС и намерена оставаться в организации на протяжении десятилетий.

Брюссель пытается сократить полномочия Венгрии и государств-членов. Брюссель злоупотребляет своей властью и хочет принудить нас к тому, что нам чуждо. Однако мы по-прежнему не впускаем мигрантов, не даём разрешения на гендерные идеологии и не приемлем экономических мер, которые разрушили бы венгерские семьи, — сказал венгерский премьер.

Страны Евросоюза всерьёз рассматривают идею о полном отказе от российской нефти в связи с ситуацией на Украине. 16 мая пройдет очередная встреча высокопоставленных чиновников ЕС, где будет обсуждаться этот вопрос. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне заявил, что участникам переговоров вряд ли удастся прийти к общему мнению ввиду разногласий внутри Союза.

Главным противником отказа от импорта нефти из России является Венгрия. В начале мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна наложит вето на любую инициативу ЕС, связанную с ограничением ввоза российских энергоресурсов. По словам венгерских властей, отказ от нефти из России нанесёт колоссальный ущерб стране.