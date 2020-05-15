Венгерский премьер заявил об отсутствии единства в ЕС

https://static.news.ru/photo/9c28e766-96a1-11ea-88fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением. Он сообщил, что пандемия коронавируса показала отсутствие единства в ЕС.

Пандемия COVID-19 показала отсутствие единства в ЕС, мы все видели, что его члены были заняты собственными проблемами, не работала координация. Сейчас во второй фазе ожидаем, что ЕС будет в лучшей позиции и проявит себя успешнее в борьбе с этим, — цитирует Орбана РИА Новости.

Выступление венгерского премьера проходило в Белграде, куда он прибыл на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Орбан также добавил, что Будапешту и Белграду удалось выиграть первую битву с коронавирусом.

Что касается нашего восточного партнёрства, то 120 авиарейсов прибыло к нам из КНР. Мы таким образом построили воздушный мост с КНР. В этих 120 грузах было всё, что требуется Венгрии для борьбы с эпидемией, а также чтобы сделать запасы и помочь другим, — подытожил он.

NEWS.ru писал ранее, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Сербии.