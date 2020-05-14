Путин поговорил по телефону с президентом Сербии

https://static.news.ru/photo/22afb3da-960e-11ea-9f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем.

Президент Вучич выразил соболезнования президенту Путину в связи с жертвами COVID-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов, — сообщили в администрации сербского президента.

Вучич также поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи пригласил Путина в Багдад. Российский посол Максим Максимов провёл встречу с аль-Каземи. Он рассказал, что Ирак ценит крепкие отношения с Россией и надеется на укрепление политической, экономической и культурных сфер между странами.

NEWS.ru писал, что российский лидер предложил создать Национальную базу генетической информации. Этот проект позволят реализовать весомые компетенции и наработки в биоинформатике.