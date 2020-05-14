Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина в Багдад

Президента России Владимира Путина пригласили в Багдад. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.
Ранее парламент республики одобрил состав правительства, который предложил аль-Каземи. Однако голосование по кандидатурам на пост министров иностранных дел и нефти было отложено. 13 мая 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи провёл встречу с российским послом Максимом Максимовым,
Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с РФ и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности, и пригласил президента РФ посетить Багдад, — отметил Максимов.
Как передавал NEWS.ru, в марте 2020 года на пост премьер-министра Ирака был назначен Мухаммед Алауи. Однако его кандидатура вызвала массовые протесты.
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