Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина в Багдад

https://static.news.ru/photo/407ba6ea-9608-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президента России Владимира Путина пригласили в Багдад. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.

Ранее парламент республики одобрил состав правительства, который предложил аль-Каземи. Однако голосование по кандидатурам на пост министров иностранных дел и нефти было отложено. 13 мая 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи провёл встречу с российским послом Максимом Максимовым, пишет РИА Новости.

Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с РФ и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности, и пригласил президента РФ посетить Багдад, — отметил Максимов.

Как передавал NEWS.ru, в марте 2020 года на пост премьер-министра Ирака был назначен Мухаммед Алауи. Однако его кандидатура вызвала массовые протесты.