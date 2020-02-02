В Ираке сотни людей вышли протестовать против назначения нового премьер-министра страны Мухаммеда Алауи, который в прошлом занимал должность министра связи.
Митинги прошли в центре Багдада, а также на юге Ирака.
Как
Бывший премьер Абдель Махди подал в отставку на фоне не затихающих уже несколько месяцев антиправительственных выступлений. Парламент утвердил отставку 1 декабря 2019 года.
Акции протеста, вызванные ростом коррупции и безработицы, а также ухудшающимся уровнем жизни, проходят в Ираке с середины октября 2019 года.
Как сообщал NEWS.ru, к декабрю в столкновениях силовиков и протестующих погибли более 400 человек. Премьер-министр Ирака Абдель Махди 9 ноября пообещал провести реформу избирательной системы и провести перестановки в правительстве, таким образом пойдя навстречу требованиям демонстрантов. Однако антиправительственные выступления инициатива премьера не остановила — протестующие начали требовать отставки всего состава правительства, включая его главу.
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