https://static.news.ru/photo/52b63bd8-45d4-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Ираке сотни людей вышли протестовать против назначения нового премьер-министра страны Мухаммеда Алауи, который в прошлом занимал должность министра связи.

Митинги прошли в центре Багдада, а также на юге Ирака.

Как пишет AP, назначение президентом Бархамом Салехом нового главы правительства стало результатом договорённости между враждующими сторонами в руководстве страны.

Бывший премьер Абдель Махди подал в отставку на фоне не затихающих уже несколько месяцев антиправительственных выступлений. Парламент утвердил отставку 1 декабря 2019 года.

Акции протеста, вызванные ростом коррупции и безработицы, а также ухудшающимся уровнем жизни, проходят в Ираке с середины октября 2019 года.

Как сообщал NEWS.ru, к декабрю в столкновениях силовиков и протестующих погибли более 400 человек. Премьер-министр Ирака Абдель Махди 9 ноября пообещал провести реформу избирательной системы и провести перестановки в правительстве, таким образом пойдя навстречу требованиям демонстрантов. Однако антиправительственные выступления инициатива премьера не остановила — протестующие начали требовать отставки всего состава правительства, включая его главу.