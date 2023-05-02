Венгерский мэр обозлился на украинцев после изнасилований местных девушек Венгерский мэр потребовал от закарпатов вернуться на Украину после изнасилований девушек

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич возмутился поведением приезжих закарпатцев после появления информации о том, что те якобы изнасиловали местных девушек, передает Index.hu. Он потребовал немедленного возвращения мужчин обратно на Украину, а также самого серьезного разбирательства по факту случившегося.

По словам Дьюрича, он получил два сообщения из местного общежития для рабочих, в которых говорилось, что граждане Украины изнасиловали двух девушек в ночь на 30 апреля. Он подчеркнул, что после такой информации будет относиться с нулевой терпимостью к с преступникам вне зависимости от их национальности и гражданства.

Я не хочу слышать жужжание мух. Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша. Как вы думаете, они так себя здесь ведут? Вы можете пойти и пожестить с чеченцами. Благодарим вас за то, что мы приветствовали вас здесь. Вам не стыдно? — сказал венгерский мэр.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, если власти этой страны будут и дальше нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгерские школы в регионе находятся в опасности, написал министр в соцсетях.