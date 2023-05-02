Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич возмутился поведением приезжих закарпатцев после появления информации о том, что те якобы изнасиловали местных девушек, передает Index.hu. Он потребовал немедленного возвращения мужчин обратно на Украину, а также самого серьезного разбирательства по факту случившегося.
По словам Дьюрича, он получил два сообщения из местного общежития для рабочих, в которых говорилось, что граждане Украины изнасиловали двух девушек в ночь на 30 апреля. Он подчеркнул, что после такой информации будет относиться с нулевой терпимостью к с преступникам вне зависимости от их национальности и гражданства.
Я не хочу слышать жужжание мух. Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша. Как вы думаете, они так себя здесь ведут? Вы можете пойти и пожестить с чеченцами. Благодарим вас за то, что мы приветствовали вас здесь. Вам не стыдно? — сказал венгерский мэр.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, если власти этой страны будут и дальше нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгерские школы в регионе находятся в опасности, написал министр в соцсетях.