Венецианский губернатор предложил наказывать ковид-диссидентов

https://static.news.ru/photo/afc044b6-a42c-11ea-92d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piaggesi/Fotogramma/Global Look Press

Президент итальянского региона Венето Лука Дзайя предложил приравнять ковид-диссидентство к публичному отрицанию холокоста, законодательно запретив сомневаться в опасности коронавирусной инфекции.

По мнению политика, фейки о COVID-19 поступают из «клоак в интернете».

Есть теории, выходящие за рамки действительности, и мы не можем позволить, чтобы кто-то наводил клевету. Из-за ошибочной информации кто-то может погибнуть. <...> Мне это кажется безумием, и мне кажется безумным, что люди все еще могут распространять эти идеи, — цитирует Дзайю РИА Новости.

Дзайя добавил, что уважает свободу слова, «но есть граница, которую нельзя преступать».

Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус за полгода поразил не менее 6,27 миллиона человек, став мировой пандемией в марте 2020-го. Жертвами инфекции стали более 375 тысяч пациентов, треть из которых — жители США.

Италия была первым крупным очагом коронавирусной инфекции за пределами Китая. Количество заражённых в стране приблизилось к 233 тысячам. Венеция и другие северные регионы больше других пострадали от пандемии.