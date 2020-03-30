https://static.news.ru/photo/d154082e-729f-11ea-903b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Manning/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медики Великобритании зафиксировали 180 новых смертей от коронавируса. По словам врачей, летальность исходов снижается ежедневно.

Так, 29 марта 2020 года в стране скончались от болезни 209 человек. 28 марта 2020 года число погибших составило 260.

Причиной снижения смертей стало распоряжение правительства для полицейских устанавливать меры по сдерживанию распространения инфекции. На данный момент в Великобритании выявлено около 20 тысяч заражённых коронавирусом.

NEWS.ru писал ранее, что из-за COVID-19 были отменены переговоры между Великобританией и ЕС по отношениям после Brexit.