Великобритания направит Украине военную помощь ещё на $1,6 млрд

Великобритания выделит на оказание военной помощи Украине дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд), сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. В своём Twitter-аккаунте он написал, что Киев получит дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. По его словам, он объявил об отправке дополнительной военной помощи на Украинe в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Подтвердил британскую солидарность с украинским народом моему другу Владимиру Зеленскому сегодня утром, особенно в отношении храбрых защитников Мариуполя, — сказал Джонсон.

По информации The Telegraph, дополнительные расходы на Украину будут поступать из резерва, используемого правительством на случай чрезвычайных ситуаций. Глава британского Минфина Риши Сунака назвал новый пакет «гарантией продолжения военной и оперативной помощи» Украине.

Ранее Великобритания несколько раз выделяла Украине военную помощь. В частности, Киев получил от Соединённого королевства зенитные ракетные комплексы Starstreak, 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, которые способны «зависать в небе, ожидая, когда им укажут цель». 9 апреля после разговора тет-а-тет Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит сообщили о поставке 120 единиц бронетехники и новых ракет.

В начале мая премьер Британии заявил, что украинские военные получат тысячи приборов ночного видения, радары и беспилотники большой грузоподъёмности. Кроме того, Великобритания решила отправить на Украину ракеты Brimstone, противокорабельные ракетные системы и бронемашины для эвакуации людей.