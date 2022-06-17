Вассерман призвал «освободить всю Украину» в рамках спецоперации

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Анатолий Вассерман

В рамках спецоперации необходимо освободить все русские города, денацификация несопоставима с продолжением существования какой-либо территории, способной назвать себя «независимой Украиной», заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его мнению, российская армия должна «освободить всю Украину», передает Pravda.Ru.

Необходимость всегда найдёт себе возможность. Денацификация Украины, отмена старой польской фальшивки «Украина — не Россия» совершенно несовместима с продолжением существования какой бы то ни было территории, способной назвать себя независимой Украиной. Соответственно, мы должны освободить все русские города, то есть всю Украину, — пояснил Вассерман.

По его мнению, власти многих городов Украины, которые придется «освобождать» российским силовикам, являются террористами. В качестве аргумента своей точки зрения депутат напомнил, что, например, во Львове открыто демонстрируют такую политику.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что необходимо «освободить» всю территорию Украины, включая Киев и западные области. Руководитель республики добавил, что жители давно сделали свой выбор в пользу России и республика не собирается медлить с вхождением в её состав.