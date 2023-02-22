Вандалы разрисовали российское консульство в немецком Бонне

Фото: Генконсульство РФ в Бонне

Генеральное консульство России в немецком Бонне было атаковано вандалами. Инцидент произошел в ночь на 22 февраля. Представители ведомства осудили произошедшее.

По данным консульства, в результате нападения были запачканы красной краской внешняя сторона ограды, информационный стенд и почтовый ящик консульского учреждения. О произошедшем была незмедлительно проинформирована немецкая полиция, возбуждено расследование инцидента.

Решительно осуждаем этот отвратительный акт вандализма. <...> Требуем от властей государства пребывания принятия энергичных и эффективных мер по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному правонарушению, а также по предупреждению и пресечению подобного рода актов, наносящих ущерб достоинству, спокойствию, неприкосновенности помещений и имущества консульского учреждения Российской Федерации, — говорится в заявлении.

Ранее газета West Australian сообщила, что на танк Leopard, установленный в мемориальном парке в Порт-Кеннеди в штате Западная Австралия, неизвестные нанесли лозунг «Слава России!» и символ Z. Местные власти назвали произошедшее «пророссийским вандализмом» и пообещали наказать виновных. Танк был установлен в парке в 2011 году. Это одна из 30 боевых машин, которые ранее находились на вооружении австралийской армии.