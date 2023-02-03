В Австралии на музейном танке Leopard написали «Слава России!»

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На танк Leopard, установленный в мемориальном парке Порт-Кеннеди в штате Западная Австралия, неизвестные нанесли лозунг «Слава России!» и символ Z, сообщает газета West Australian. Местные власти назвали произошедшее «пророссийским вандализмом» и пообещали наказать виновных.

Танк был установлен в парке в 2011 году. Это одна из 30 боевых машин, которые ранее находились на вооружении австралийской армии.

Полиция начала расследование. Министр штата по делам ветеранов Пол Папалиа призвал местных жителей, владеющих какой-либо информацией о произошедшем, помочь полицейским.

Атаман австралийских казаков Семен Бойков прокомментировал произошедшее РИА Новости.

Это предупреждение австралийским властям о том, что их попытки вмешаться в конфликт на Украине приведут к его импорту сюда, на австралийский континент, — сказал он.

Ранее отец теннисиста Новака Джоковича Срджан попозировал на фоне российского флага с портретом президента РФ Владимира Путина после матча 1/4 финала Australian Open. При этом он произнес на камеру «Да здравствуют русские!». Этот поступок возмутил посла Украины в Австралии Василий Мирошниченко, который призвал запретить Срджан Джоковичу посещение остальных матчей турнира.