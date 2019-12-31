https://static.news.ru/photo/6e98571c-2be1-11ea-a0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Картина художника Пабло Пикассо «Бюст женщины», выставленная в британской галерее Tate Modern, пострадала от действий вандала — 20-летнего Шакила Мэсси.

Каким именно образом он повредил полотно, точно неизвестно. По сведениям телеканала ITV, мужчина изрезал произведение искусства ножом.

Стоимость картины составляет около 20 млн фунтов стерлингов. Причинённый ей ущерб в настоящее время оценивают специалисты галереи. Вандал арестован и 30 января предстанет перед судом.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные вандалы нарисовали свастику поверх портрета американской певицы Тины Тёрнер на стене музыкального магазина. Владелец торговой точки объявил сбор средств на восстановление рисунка.