В городе Эшвилл в американском штате Северная Каролина вандалы нарисовали свастику поверх изображения Тины Тёрнер, нанесённого на стену музыкального магазина.
Фашистский символ перечеркнул лицо американской певицы. Владельцы магазина заявили о произошедшем в правоохранительные органы,
Tina Turner mural in North Carolina defaced with swastika— The Guardian (@guardian)
https://t.co/IBweuaxKSA December 27, 2019
Отмечается, что свастика была нарисована неправильно, а на восстановление рисунка
26 ноября обладательница восьми премий «Грэмми» Тина Тёрнер отметила 80-летний юбилей, писал NEWS.ru.
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