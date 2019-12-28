Тина Тёрнер Тина Тёрнер Фото: Alexander Sandvoss/Mandoga Media/Global Look Press

В городе Эшвилл в американском штате Северная Каролина вандалы нарисовали свастику поверх изображения Тины Тёрнер, нанесённого на стену музыкального магазина.

Фашистский символ перечеркнул лицо американской певицы. Владельцы магазина заявили о произошедшем в правоохранительные органы, сообщает Citizen Times.

Отмечается, что свастика была нарисована неправильно, а на восстановление рисунка был организован сбор средств. К настоящему моменту перечислено более $1300, хотя изначально собрать хотели $800.

26 ноября обладательница восьми премий «Грэмми» Тина Тёрнер отметила 80-летний юбилей, писал NEWS.ru.

 

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