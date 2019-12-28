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На северо-западе столицы в собственной квартире был до смерти избит 58-летний безработный мужчина. Полицейские задержали подозреваемого — 48-летнего знакомого потерпевшего. Он сознался, что во время драки стулом нанёс хозяину квартиры травмы, от которых тот впоследствии скончался.

Поступило сообщение о драке в квартире на проспекте Маршала Жукова. Прибывшими полицейскими в квартире обнаружен хозяин квартиры, неработающий 1961 г.р., который с телесными повреждениями был госпитализирован в медучреждение, где скончался,...