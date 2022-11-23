В жилой дом в Киеве попала ракета западного производства RT: в жилой дом в Киеве попала ракета системы ПВО IRIS-T западного производства

В жилой дом в Киеве попала ракета западного производства, передает Telegram-канал RT со ссылкой на украинские источники. В канале выложено фото обломка, предположительно, зенитной ракеты систем ПВО IRIS-T. Отмечается, что такое вооружение поставляется Киеву из США и Германии.

В жилой дом в Киеве попала ракета западного производства, — указано в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате ударов по украинской столице пострадали 11 человек. Госпитализированы 10 человек, в том числе один ребенок. Градоначальник добавил, что информации по погибшим на данный момент нет.

Кличко также отметил, что на Киев летела 31 ракета, системами ПВО была сбита 21 одна из них.

Отмечается, что 23 ноября по всей Украине наблюдаются перебои с интернетом из-за массовых отключений электроэнергии. В магазинах большие очереди, люди в первую очередь покупают питьевую воду. Кроме того, они запасаются наличными деньгами. Некоторые банкоматы уже опустели.