В Женеве установили МРОТ в размере $25 в час

https://static.news.ru/photo/80f52082-0662-11eb-923f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женевский кантон (Швейцария) установил самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он составляет 23 швейцарских франка, или $25 в час (около 2 тыс. рублей).

Как сообщает CNN, за установление такого размера оплаты труда выступила коалиция профсоюзов, провозгласившая своей целью борьбу с бедностью и поддержку социальной интеграции населения. Новый МРОТ затронет около 6% работников — порядка 30 тыс. человек, две трети из которых — женщины.

По словам госсоветника Женевы Мауро Поджиа, при 41-часовой рабочей неделе такой МРОТ даст доход в 4 тыс. швейцарских франков в месяц ($4347, или 340 тыс. рублей). Профсоюзы считают такую оплату труда минимумом, который «не даст упасть за черту бедности».

Они также признают, что значительная часть швейцарцев не может позволить себе жить в Женеве, потому что она находится на 10-м месте в списке самых дорогих городов мира. Федеральное статистическое управление Швейцарии определило, что бедность для семьи из двух взрослых и двух детей начинается здесь при ежемесячном доходе менее 3968 франков.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении минимального размера оплаты труда с 2021 года. В итоге он увеличится на 662 рубля. Со следующего года МРОТ предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан — его размер будет составлять 42% от медианной заработной платы. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.