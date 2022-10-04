В Запорожье заявили о спецподготовке ВСУ в Британии для захвата ЗАЭС Рогов заявил, что бойцы ВСУ проходят спецподготовку в Великобритании для захвата ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Спецподразделения ВСУ проходят специальную военную подготовку в Великобритании с целью захвата Запорожской атомной электростанции, заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live». По его словам, обучение у британских инструкторов уже прошли не менее пяти групп украинских военнослужащих численностью до 110 человек.

Риск присутствует, он никуда не девается, но нам эти планы известны, — сказал Рогов.

Запорожская АЭС является крупнейшей по числу блоков и мощности в Европе. Там работает сразу шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. Её охраняют российские войска с марта 2022 года. МИД России неоднократно акцентировал внимание на том, что это необходимо, чтобы не допустить утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.

Позднее глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении украинских десантников.