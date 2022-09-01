Уничтожен украинский десант, высадившийся 1 сентября, рядом с Запорожской АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала. Отмечается, что целью операции ВСУ было сорвать миссию МАГАТЭ.
Десант уничтожен, — сообщил Балицкий.
Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.
Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти региона готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии.