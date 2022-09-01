Стало известно об уничтожении десанта ВСУ у Запорожской АЭС На Запорожье сообщили об уничтожении украинского десанта, высадившегося рядом с ЗАЭС

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Уничтожен украинский десант, высадившийся 1 сентября, рядом с Запорожской АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала. Отмечается, что целью операции ВСУ было сорвать миссию МАГАТЭ.

Десант уничтожен, — сообщил Балицкий.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ. В ходе обстрела четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти региона готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии.