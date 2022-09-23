В Запорожье пообещали повременить с мобилизацией Глава ВГА Запорожья Балицкий: несколько лет после присоединения к РФ в регионе не будет мобилизации

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Мобилизация в Запорожской области после ее вхождения в состав России в ближайшие несколько лет не предусматривается, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий, передает ТАСС. Он добавил, что в регионе набирают добровольцев для участия в специальной военной операции.

Документы пока не подписаны, но у нас есть договоренность с руководством Российской Федерации о том, что в ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призыва не будет, — сообщил Балицкий.

Ранее стало известно, что на территориях Запорожской области, перешедших под контроль российских войск, будут формироваться добровольческие батальоны для поддержки ВС РФ.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.