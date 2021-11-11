В Вооружённых силах Украины всё сильнее растёт недовольство военнослужащих, во всех подразделениях наблюдается нехватка от 40% до 70% личного состава. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на информацию военнослужащих.

По словам одного из собеседников издания, военные, у которых заканчиваются контракты, наотрез отказываются продолжать службу. Причин здесь несколько, и это, по словам военнослужащего, отнюдь не финансовые проблемы.

Офицеры по-скотски относятся к солдатам. Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата, рассказал военный.

По словам другого военного, самой популярной работой в ВСУ в настоящее время является покраска техники, заборов. бордюров, подметание плаца и уборка территорий, а боевая подготовка существует только на бумаге.

При этом все опрошенные изданием военные заявили, что у контрактников нет никакой мотивации для продолжения службы, о патриотизме и желании воевать речь не идёт в принципе. Ещё хуже обстоят дела со срочниками. Их используют в качестве вспомогательной силы на самых чёрных работах, обучением и боевой подготовкой никто не занимается, в частях предпочитают лишь составлять красивые отчёты о работе с новобранцами, которые отправляются затем в Минобороны.

В свою очередь генерал украинской армии Сергей Кривонос сообщил об ослаблении национальной армии и увольнении 70 тысяч солдат из ВСУ. По мнению военного, подобная ситуация возникла из-за отсутствия стабильности на фронте. Военнослужащие не понимают, «что им делать дальше». Генерал отметил, что денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, сами солдаты называют «иудскими».