В ВСУ объяснили, зачем возобновилась раздача повесток на улицах Украины Глава штаба ВСУ Горбач: на Украине вручают повестки на улицах, потому что люди не открывают двери

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На Украине раздача повесток происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по адресам прописки малоэффективно — люди не открывают двери, сообщил глава управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в эфире украинского телеканала «Канал 24». Военный подчеркнул, что существует еще одна сложность, суть которой заключается в том, что мужчины не предупреждают территориальные центры о смене места жительства, о наличии образования, семейном положении и наличии детей.

Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей. Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах, — сказал он.

Горбач добавил, что в 95% случаев получателя повестки отправляют домой из территориального центра после уточнения его данных.

Ранее представители силовых структур в Херсонской области сообщили, что в русскоязычных областях Украины идет поголовная мобилизация. О ее проведении распорядился офис президента Владимира Зеленского, при этом западные регионы почти не затрагиваются. Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлен до 19 февраля 2023 года.