В восточных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Воздушная тревога объявлена в восточных и центральных областях Украины. По информации украинских СМИ, сирены прозвучали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. Кроме того, тревогу объявили на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской, Луганской и Донецкой областей, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог.

В украинских СМИ также сообщили о взрыве в Днепре. По информации Telegram-канала «ХД Днепр», в частном секторе города загорелся жилой дом.

Накануне воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях. Также сирены звучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Утром 25 ноября воздушная тревога была объявлена в Кировоградской и Николаевской областях, а также на находящейся под контролем ВС России части Херсонской области.

С 10 октября ВС России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Так, 15 ноября СМИ республики сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. Перед этим по всей Украине была объявлена воздушная тревога.