В Вильнюсе вандалы осквернили мемориал советским воинам Вандалы осквернили мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе

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В Вильнюсе вандалы осквернили мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище, передает Telegram-канал «Известий». Это захоронение считается крупнейшим в Литве. На шести установленных на мемориале стелах черной краской было написано нецензурное выражение.

В литовской столице Вильнюсе вандалы осквернили мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище. Это захоронение считается крупнейшим в стране, — сообщает издание.

12 сентября в эстонском городе Тарту приступили к демонтажу памятника советским солдатам. Власти страны решили перезахоронить останки порядка 250 солдат, покоившихся рядом с мемориалом, а также перенести бронзовую скульптуру воина в Тартуский городской музей.

В начале августа правительство Эстонии приняло решение убрать из публичного пространства страны все советские памятники. Премьер-министр Кая Каллас отметила, что всего на территории государства находится от 200 до 400 советских монументов. Политик отметила, что власти демонтируют их в ближайшее время.