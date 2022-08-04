В Эстонии решили демонтировать все советские памятники Правительство Эстонии решило убрать все советские памятники из публичного пространства страны

Фото: Sergei Stepanov/Global Look Press

Памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Прибалтийского государства от немецко-фашистских захватчиков

Правительство Эстонии приняло решение демонтировать из публичного пространства страны все советские памятники, заявила местный премьер-министр Кая Каллас. В ходе пресс-конференции она отметила, что всего на территории эстонского государства от 200 до 400 советских монументов. Политик заверила, что местные власти уберут памятники в ближайшее время.

По оценкам, в Эстонии их (советских памятников. — NEWS.ru) насчитывается от 200 до 400. Выяснилось, что их больше, чем мы раньше знали. Главное решено — красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и это будет сделано как можно скорее, — заявила Каллас.

Она также отметила что с инициативой сноса могут выступить сами жители Финляндии, без привлечения официальных лиц. По ее словам, каждый собственник может сам вывести объект со своей территории.

Она отдельно поговорила о памятнике танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва, где более 90% населения говорит на русском. Многие жители города выступили против удаления монумента. Каллас отметила, что из-за этого возникла напряженность между финскими властями и жителями Нарвы.

В настоящее время этот танк принадлежит городу Нарва. Правительство должно принять ответственность на себя и переместить и этот, и другие памятники, имеющие символическое значение, — считает политик.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил перенести в другое место памятник освободителям города Нарвы, который представляет из себя советский танк Т-34. По его словам, не только он, но и власти страны считают монумент символом агрессии, поэтому этот вопрос является не местным, а государственным.