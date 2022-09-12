В Эстонии начали сносить памятник советским солдатам В эстонском Тарту приступили к демонтажу памятника советским солдатам и перезахоронению 250 воинов

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В эстонском городе Тарту приступили к демонтажу памятника советским солдатам, затем будут перезахоронены останки порядка 250 воинов, покоившихся рядом с мемориалом, передает государственная телерадиокомпания ERR. Бронзовая скульптура будет перенесена в Тартуский городской музей.

В тартуском парке Раади с помощью экскаваторов начали демонтаж памятника советским солдатам. Бронзовая скульптура воина будет перемещена в Тартуский городской музей, — говорится в сообщении.

На время работ полиция оцепила объект и ввела в его окрестностях запрет на пребывание. Археологи проведут извлечение останков до конца недели.

В начале августа правительство Эстонии приняло решение убрать из публичного пространства страны все советские памятники. Премьер-министр страны Кая Каллас отметила, что всего на территории эстонского государства от 200 до 400 советских монументов. Политик заверила, что местные власти демонтируют их в ближайшее время.

Позднее власти Эстонии перенесли танк-памятник Т-34 из Нарвы в военный музей. По словам очевидцев, утром, 16 августа, к танку подъехали около 20 машин полиции и специальных служб. Дежуривших у монумента людей при этом попросили покинуть территорию, а журналистов — отойти подальше.