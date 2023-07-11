Американский «самолет Судного дня» заметили в Вильнюсе перед саммитом НАТО

Фото: Michael J. Haggerty - US Air For/Consolidated News Photos/Global Look Press

Принадлежащий Соединенным Штатам «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B прибыл в Вильнюс незадолго до старта саммита НАТО, следует из данных онлайн-сервиса Flightradar24. В полете лайнер находился девять часов и шесть минут.

Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд (в нем находится военная база Эндрюс. — NEWS.ru) и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник, — информируют администраторы ресурса.

Boeing E4B Nightwatch также известен как Advanced Airborne Command Post (AACP), или воздушный командный пункт ВВС США. Самолет является модифицированной версией Boeing 747-200.

Американское командование на борту лайнера может осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом. При помощи бортовой системы управления пуском (ALCS) возможен запуск баллистических ракет наземного базирования.

Самолет вместимостью 112 человек — трехпалубный. В средней палубе расположен командный центр.

Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины. В Финляндии уже записали виолончельные соло в пользу Киева, рассказала дипломат.

Накануне Bild со ссылкой на диписточники писал, что Германия и США блокируют официальную заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс. При этом, Вашингтон и Берлин оказывают давление на остальных членов Альянса, чтобы те поддержали их позицию, уточнило издание.