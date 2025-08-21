На Украине 70% граждан поддерживают безусловное прекращение боевых действий, их можно назвать «партией мира», рассказал NEWS.ru депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, пока существование такой партии не допустит правительство президента Украины Владимира Зеленского. Между тем на Украине должны пройти процессы легализации настоящей власти и процессы выборов, добавил народный депутат.

На Украине более 70% граждан выступают за мир. То есть они поддерживают условную «партию мира». Конечно, мы понимаем, что существование такой партии реально возможно только при настоящей международной защите, но никак не при действующем режиме. Украине нужны политики, которые говорят на одном языке с Москвой и Минском. Вот тогда можно говорить о переговорах. Нынешние переговоры только технические. Настоящие же возможны, когда власть в стране поменяется, — заявил Дмитрук.

Ранее стало известно, что более 70% граждан Украины не доверяют Верховной раде. Исследование проводилось в период с 28 февраля по 6 марта и затронуло 2018 человек в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, всего украинскому парламенту не доверяют 76,7% украинцев.