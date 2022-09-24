В Венгрии заявили, что ряд стран Европы рискует не пережить зиму без газа Глава МИД Венгрии Сийярто: часть стран Европы рискуют не пережить зиму без российского газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие европейские страны рискуют не пережить ближайшую зиму без поставок российского газа, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, сама Венгрия тоже находится в подвешенном состоянии. То, какое мнение по этому поводу в других государствах Европы, министр не уточнил.

Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа. Однако мне неизвестно, что сами западноевропейские страны думают об этом, — поделился он.

Сийярто подчеркнул, что, оценивая газовые запасы, лидеры европейских стран должны делать акцент не на абсолютные значения, а на соотношение с уровнем потребления газа. Кроме этого, нужно быть реалистами и не смешивать сферу энергетики с политикой, считает он.

Это реальные проблемы, и нам нужно подходить к этому серьезно, — отметил министр.

Также Сийярто заявил, что Будапешт никогда не согласится с возможными санкциями Запада в отношении госкорпорации «Росатом» и компании «Газпром». Венгрия не поставит под угрозу инвестиции в сфере энергопоставок.

Ранее министр сообщил, что Венгрия планирует осенью 2022 года заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с «Газпромом», который будет рассчитан на 15 лет. По его словам, Венгрия рассчитывает заключить новый договор на «хороших, приемлемых условиях», чтобы обеспечить энергобезопасность страны.