Венгрия предупредила о серьезных проблемах в ЕС из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европа столкнется с ростом цен и с нехваткой топлива на фоне запрета на импорт и реэкспорт переработанных нефтепродуктов российского происхождения, заявило Министерство энергетики Венгрии. В ведомстве заметили, что члены ЕС из-за ограничительных мер должны будут полагаться на более отдаленные источники. Речь идет об Индии, КНР и Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Это означает, что Европа может получать нефтепродукты из гораздо более отдаленных регионов и по гораздо более высоким ценам, а это может привести к нарушению безопасности поставок, — рассказали в венгерском министерстве.

Саму Венгрию, по словам представителей ведомства, санкции затронут в долгосрочной перспективе. На данный момент местному правительству удалось договориться о временном исключении по санкциям, касающимся поставок нефти по трубопроводам.

Поэтому переработка и сбыт продукции российского происхождения внутри страны по-прежнему будут возможны, однако торговля с другими странами будет разрешена только продукцией нероссийского происхождения, — добавили в Министерстве энергетики.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках.