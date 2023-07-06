В Венгрии объяснили причину отказа от поставок оружия ВСУ Сийярто: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока ОТР находится в черном списке

Будапешт будет блокировать поставки оружия Киеву до тех пор, пока венгерский банк ОТР находится в украинском списке «международных спонсоров войны», заявил глава МИД страны Петер Сийярто на пресс-конференции с главой российского Минздрава Михаилом Мурашко. По его словам, которые приводит РИА Новости, Венгрия также придерживается позиции, что поставки оружия продлевают конфликт

Мы по-прежнему требуем от украинских органов, чтобы они сняли с OTP эту характеристику, убрали ОТР из этого списка. И пока этого не произойдет, мы не согласимся на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине, — сказал глава венгерского МИД.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт «не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе», так как речь идет о венгерских национальных интересах.

Экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич ранее отмечал, что несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием. По словам Клинцевича, украинские войска не способны достичь первого эшелона обороны ВС РФ и киевские генералы «начинают тянуть время».