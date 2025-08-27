День знаний — 2025
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»

Сийярто: поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» восстановят 28 августа

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» восстановят 28 августа, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, ущерб от украинских ударов по нефтепроводу оказался обширным. Тем не менее, добавил он, после переговоров венгерских представителей с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным было найдено решение.

Найдено технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра — сначала в тестовом режиме и меньшими объемами, — написал Сийярто.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что Киев не мог атаковать нефтепровод «Дружба» без согласования с европейскими лидерами. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский и его союзники постоянно общаются, трудно вообразить, что они не подняли эту тему в диалоге.

Сийярто напомнил, что ЕК в начале 2025 года давала письменные гарантии, что обязуется оберегать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру от атак со стороны государств, не входящих в сообщество. Однако после обстрелов нефтепровода организация хранила молчание, добавил он.

Венгрия
Россия
трубопровод "Дружба"
нефть
поставки
